Quindi a Bob Dylan piace Machine Gun Kelly?

Di tutti i video che Bob Dylan poteva postare su Instagram, ha deciso di pubblicare un breve estratto da una vecchia esibizione di Machine Gun Kelly.

Il pezzo si chiama Almost, era contenuto nel mixtape di dieci anni fa Fuck It. MGK (come preferisce farsi chiamare ora) lo esegue nel video postato da Dylan al Park Ave CDs, un negozio di dischi di Orlando, Florida.

Al di là del fatto che evidentemente Dylan (o chi per lui) apprezza quella performance, è difficile dire di preciso perché l’abbia postata tra una scena del film del 1946 I migliori anni della nostra vita e il “last testament” del pistolero e soldato americano Frank James.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bob Dylan (@bobdylan)

Di sicuro MGK ama Bob Dylan, come ha avuto modo di dire in passato. Ha ricevuto la notizia del video mentre stava lavorando al nuovo album. «Mi stavo facendo un sacco di domande, tipo “sto facendo la cosa giusta?”, “è questa la direzione giusta per il disco?”», spiega MGK in una storia di Instagram. «E mentre mi faccio tutte queste domande qualcuno mi dice che Bob Dylan ha appena postato un mio video. “Dev’essere un altro Bob Dylan o qualcosa del genere”, penso. Andiamo sul suo Instagram e invece ha davvero pubblicato quel video».

«Il grande maestro del fare tutto il contrario di quel che la gente vuole ha postato a caso un video di me che rappo in un negozio di vinili. Mi son detto: “E che cazzo, fidati dei segnali che arrivano”. È stato fichissimo. Sono grato. È random».

Il video integrale della performance di Machine Gun Kelly: