È morto Bill Fay, cantautore di culto riscoperto dopo 40 anni

È morto Bill Fay, il cantautore inglese riscoperto dopo 40 anni anche grazie agli apprezzamenti dei colleghi, anzitutto Jeff Tweedy di Wilco. Fay aveva 81 anni. A darne notizia è stata sabato la sua etichetta Dead Oceans: «Annunciamo con grande tristezza la scomparsa di Bill Fay, morto questa mattina a Londra».

Appena un mese fa, scrive l’etichetta, Fay stava lavorando a un nuovo album. «Ci auguriamo che si trovi il modo di completarlo e di pubblicarlo, ma intanto ricordiamo Bill come “l’uomo che suona il pianoforte in un angolo della stanza”, uno che senza far rumore scriveva canzoni che hanno toccato il cuore della gente in tutto il mondo».

Nato a Londra, William Fay è stato messo sotto contratto alla fine degli anni ’60 dall’etichetta Deram anche grazie all’interessamento di Terry Noon, all’epoca batterista di Van Morrison. Ha pubblicato due dischi, Bill Fay del 1970 e Time of the Last Persecution del 1971. Le sue canzoni pacate e dai testi influenzati da temi religiosi non hanno alcun successo e il cantautore viene scaricato dall’etichetta e sostanzialmente dimenticato. «Non sono stato io a lasciare il music business», dirà al Guardian, «è stato il music business a lasciare me».

A recuperarne la musica sarà decenni dopo Jim O’Rourke. Scoperte le ristampe dei suoi due album, li fa conoscere a Jeff Tweedy dei Wilco, che rifaranno la sua Be Not So Fearful. Lodandone la semplicità e l’eleganza dello stile, Tweedy lancia un piccolo revival per cultori del repertorio, revival che permette al cantautore di tornare in sala d’incisione per registrare l’album del 2012 Life Is People senza perdere la sua tipica ritrosia ad esporsi. Ha tra le altre cose rifiutato di aprire i concerti dei Grinderman, il side project di un suo grande fan, Nick Cave.

Grazie al revival, sono seguiti altri dischi: Who is the Sender? del 2015, Countless Branches del 2020. Uscito nel 2005, riedito con alcune tracce in più nel 2024, Tomorrow Tomorrow and Tomorrow è incece raccolta di incisioni di fine anni ’70/inizio ’80, quando ci fu un primo tentativo di revival da parte di musicisti come Bill Stratton, Gary Smith e Rauf Galip coi quali il cantautore ha inciso nuove canzoni come Bill Fay Group.

I suoi pezzi sono state rifatti o lodati anche da War on Drugs, Kevin Morby, Stephen Malkmus, Current 93, Cate Le Bon, Marc Almond, A.C. Newman (la sua cover di Be Not So Fearful appare in The Walking Dead). Per Nick Cave era «uno dei grandi».