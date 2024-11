Ridley Scott ha rivelato perché il sequel del Gladiatore proposto da Nick Cave non è mai stato fatto. Dopo il successo dell’originale del 2000 – ha vinto cinque Oscar, tra cui quello per il miglior film e quello per il miglior attore per Russell Crowe – sia il protagonista che il regista erano ansiosi di realizzare un seguito.

John Logan, uno degli sceneggiatori, era stato incaricato di scrivere un sequel, che sarebbe stato ambientato nell’antica Roma ma non avrebbe avuto come protagonista Crowe, a causa della morte del suo personaggio alla fine del primo film. Ma Crowe voleva tornare nei panni di Massimo Decimo Meridio e si è rivolto a Nick Cave per pensare a una sceneggiatura e trovare un modo credibile per reinserire il protagonista nella storia.

La trama non convenzionale di Cave vedeva Massimo confrontarsi con gli dei romani nell’aldilà, prima di essere ributtato nel mondo mortale e poi viaggiare nel tempo attraverso i secoli per prendere parte a diverse battaglie storiche. Secondo Cave, Crowe non era esattamente entusiasta dell’idea, e gli avrebbe detto: “Non mi piace, amico”.

Ora, in una nuova intervista con il New York Times, Scott ha detto di più sul motivo per cui il film non è mai stato realizzato: “È diventato davvero troppo. Nick è un tipo molto teatrale e Steven Spielberg [che è stato consultato per il film originale] ha detto: “Nah”. Non ero sicuro di ciò che avevamo effettivamente messo insieme, quindi ho lasciato perdere”.

Scott e Crowe hanno comunque discusso varie altre idee per un sequel. “Russell e io ci siamo trovati un paio d’anni [dopo il primo film], e Russell ha detto: ‘Cosa possiamo fare? Sono morto.” All’improvviso ho pensato che esistesse un modo per riportarlo in vita: quando un uomo muore in battaglia, questa è l’opportunità di passare dal lato della morte a quello della vita, di ritornare nel corpo di un soldato. Ho detto: ‘Il problema è, Russell, o diventerai il doppio di Massimo o dovrai essere qualcun altro’”.

Alla domanda sul perché fosse felice di andare avanti con Il Gladiatore II dopo anni di false partenze, Scott ha risposto: “Ho deciso di non lasciarlo andare perché l’entusiasmo non voleva svanire. Volevo onorarlo e sarei un pazzo a non farlo, anche finanziariamente pazzo perché se lo fai bene, è un grande vincitore. Quindi ho pensato: “Resterò seduto qui finché non troveremo uno spunto che funzioni”.

A Scott è stato anche chiesto come sia riuscito a scegliere Paul Mescal come protagonista del sequel. “Ho notato Paul mentre guardavo Normal People“, ha detto.

“Ho pensato: ‘Mio Dio, assomiglia a Richard Harris’, quindi immediatamente, ding! È il naso, il profilo. A questo punto, penso di aver individuato così tanti esordienti, da Sigourney [Weaver per Alien], Brad [Pitt per Thelma & Louise]. Parte del mio lavoro è che sono bravo a lanciare gli attori, e mi faccio anche aiutare da ottimi direttori di casting, quindi li scelgo con attenzione. Per me, un direttore del casting è importante quanto una buona macchina da presa.

In un’altra parte dell’intervista al New York Times, Scott ha ricordato il momento in cui Crowe descrisse il suo co-protagonista Joaquin Phoenix come “terribilmente poco professionale” per aver quasi lasciato il film a metà delle riprese.