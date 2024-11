Denzel Washington si rifiuta di incontrare Re Carlo: «Le regole le faccio io»

Alla royal première londinese del Gladiatore II, Denzel Washington si è rifiutato di incontrare re Carlo d’Inghilterra, se non durante la “stretta di mano” ufficiale insieme al resto del cast.

Secondo fonti presenti, la security del sovrano si sarebbe avvicinata all’attore per invitarlo a un colloquio privato con Sua Maestà prima della proiezione del film.

Washington avrebbe però preferito restare con i fan presenti all’anteprima, aggiungendo: “Le regole le faccio io”.

Nel sequel del campione di incassi di Ridley Scott, regista anche del capitolo numero 2, Denzel Washington interpreta Macrino, un ex schiavo che seleziona per i due imperatori di Roma – Geta (Joseph Quinn) e Caracalla (Fred Hechinger) – i gladiatori che si scontreranno al Colosseo. Tra loro ci sarà ovviamente il protagonista di questo secondo film, cioè Lucio Vero Annone (Paul Mescal).

Per Washington già si parla di una nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista, e forse addirittura di una terza statuetta dopo quelle già vinte come supporting per Glory – Uomini di gloria (1989) e come lead per Training Day (2001).

Il gladiatore II è già partito fortissimo al box office italiano, con 470mila euro di incasso solo ieri, giorno dell’uscita nelle sale.