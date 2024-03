Lenny Kravitz scopre la stella sulla Walk of Fame e la figlia Zoë lo sfotte con affetto: «Per lui non è una maglia se non lascia scoperti i capezzoli»

Quando ti chiami Lenny Kravitz, il rischio di camminare costantemente a tre metri da terra è molto concreto. Meno male che ci pensa la figlia Zoë a mantenerlo umile. Il musicista ha infatti scoperto ieri una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Tra gli amici intervenuti ad onorarlo, oltre alla figlia, c’era anche il due volte premio Oscar Denzel Washington.

Quando è arrivato il turno di Zoë di prendere la parola, l’attrice e unica figlia della rockstar e di Lisa Bonet, accompagnata per l’occasione dal fidanzato Channing Tatum, ha trasformato l’evento in quello che gli americani chiamano roast. Ovvero una perculata. «Ti ho visto trasformarti splendidamente. E ti ho visto allo stesso tempo rimanere te stesso. Ho visto l’incredibile dedizione alla tua arte. Ma soprattutto, ho visto attraverso le tue maglie».

Secondo suo padre, ha detto Zoë tra le risate generale, le maglie che non espongono i capezzoli non esistono per Lenny. «La tua relazione con la maglia a rete è probabilmente la più lunga che hai avuto».

Il suo discorso si è naturalmente concluso su una nota più seria. «Mi chiedono spesso cosa vuol dire avere un padre così figo. E io rispondo che è bellissimo. Ma lui non è figo per via degli occhiali da sole, dei pantaloni di pelle o delle maglie a rete, ma per il suo genuino amore per la vita». E aggiunge, rivolgendosi a lui: «Divori assolutamente la vita. Mangi ogni briciola e lecchi il piatto. La vita è la tua arte, ed è per questo che la tua musica è così stimolante e importante. Fai sentire vive le persone».

Denzel Washington ha invece onorato il suo amico di lunga data con un discorso incentrato sul significato di amicizia. «Ho cercato sul dizionario», ha detto. «Una persona amica è quella che si conosce e con la quale si ha un legame di affetto reciproco, che tipicamente esclude i rapporti sessuali». Poi fa una pausa e, guardando Kravitz, continua, «Weeell… ».

Scherzi a parte, i due sembrano davvero avere legami solidi. Washington ha scherzato sulle potenti strette di mano di Kravitz. «Ogni volta che stringo la mano a Lenny tengo sempre gli occhi aperti, perché una volta aveva un anello enorme, uno di quelli per il pollice, e mi ha quasi scorticato la mano. È più di un amico, più di un fratello. Siamo gemelli, solo che non ci somigliamo. La nostra relazione dura da 30 anni».