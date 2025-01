Neil Young si ritira da Glastonbury 2025

Neil Young ha rinunciato al progetto di esibirsi al festival inglese di Glastonbury quest’estate. “I Chrome Hearts e io non vedevamo l’ora di suonare a Glastonbury, uno dei miei concerti all’aperto preferiti di tutti i tempi”, ha scritto Young in una lettera aperta sul suo sito web, Neil Young Archives. “Ci è stato detto che la BBC ora è partner e voleva che facessimo molto per cose a cui non siamo interessati. Sembra che Glastonbury ora sia controllato da aziende e non è come lo ricordavo”.

“Non suoneremo a Glastonbury in questo tour perché è diventato troppo commerciale e per me non è più com’era una volta”, continua. “Spero di vedervi in uno degli altri concerti del tour.”

Non è chiaro cosa il festival e la BBC abbiamo chiesto a Young al punto che lui possa aver trovato abbastanza distante da ritirarsi. La BBC trasmette in streaming gran parte dell’evento, che è stato disponibile a livello globale per la prima volta lo scorso anno. (Rolling Stone ha contattato i rappresentanti di Glastonbury per un commento.)

Glastonbury deve ancora annunciare gli artisti per l’estate oltre a Rod Stewart. Ma alla fine del 2024 sulla stampa britannica erano arrivati ​​articoli secondo cui Young ci sarebbe stato. “Neil e la sua band, i Chrome Hearts, stanno definendo i piani per le date europee del prossimo anno e Glastonbury è in programma”, aveva detto una fonte al Sun. “Sembra che Glastonbury si stia appoggiando alle sue radici rock, e se riuscissero ad assicurarsi Neil sarebbe un’aggiunta straordinaria a quella che si sta già preannunciando come una line up incredibile”.

Young ha fatto ben poco per smentire le voci dicendo ai lettori di Neil Young Archives che stava preparando un tour europeo che avrebbe toccato principalmente luoghi all’aperto. In una lettera a un fan pubblicata il giorno di Capodanno, Young ha scritto che “l’annuncio del tour per l’estate arriverà molto presto”.

L’ultima volta che Young ha suonato a Glastonbury è stato il 26 giugno 2009. Parti dello spettacolo sono state trasmesse dalla BBC, tra cui The Needle and the Damage Done, Words, Rockin’ in the Free World e una cover del classico dei Beatles A Day in the Life.

In estate Young suonerà supportato dal suo nuovo gruppo, i Chrome Hearts: Micah Nelson alla chitarra, Spooner Oldham all’organo, Corey McCormick al basso e Anthony LoGergo alla batteria. Hanno fatto il loro primo concerto al Farm Aid nel settembre 2024. Alla fine dell’anno scorso, hanno registrato un nuovo album con il produttore Lou Adler, provvisoriamente intitolato Talking to the Trees.

“Sono rimasto due anni senza scrivere nulla”, ha recentemente detto Young a Dan Hesse nel suo podcast Mentors Radio. “Mi stavo chiedendo: ‘Wow, è così?’ Chi lo sa? Non posso dirlo… Questo disco mi ha lasciato a bocca aperta. Sono molto, molto grato per il successo di poter essere lì con Lou Adler alla produzione e i Chrome Hearts che suonano e tirano fuori da me questa musica, che non sapevo nemmeno fosse lì fino a un paio di mesi fa, quando ho scritto tutte le canzoni e le ho registrate”.

Da Rolling Stone US