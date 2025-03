Neil Young, niente concerto in Ucraina: «Non avrei la coscienza tranquilla»

Neil Young non si esibirà in Ucraina. Il rocker ha fatto un passo indietro rispetto all’idea di inaugurare il tour europeo con un concerto gratuito in Ucraina.

Nelle scorse settimane Young aveva annunciato «un concerto in Ucraina gratuito aperto a tutti. Siamo nel mezzo delle trattative e annunceremo qui i dettagli. Keep on rockin’ in the free world».

L’evolversi della situazione geopolitica attuale, però, ha portato a una virata. A scriverne è sempre Young: «Avevamo una buona location, vicino a un rifugio, ma i cambiamenti che stanno avvenendo là sono troppo». Young continua: «Non avrei la coscienza tranquilla a portare la mia crew e i miei strumenti in quell’area ora. Mi scuso con tutti. L’Ucraina è un grande Paese con un grande leader».

Il tour europeo di Neil Young si terrà come previsto, con la prima data a Rättvik, in Svezia, il 18 giugno. Non ci saranno date in Italia.