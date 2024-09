Lazza ha pubblicato un pezzo con Laura Pausini: il video

Lazza ha pubblicato la traccia di apertura di Locura, l’album che pubblicherà il 20 settembre, il primo dopo Sirio del 2022 e la partecipazione a Sanremo 2023 con Cenere.

Scritto da Lazza e Drillionaire, parla di amore, soldi e felicità. E di rapper fake: “Perdonami, milady, ma tutti ’sti geni dove li vedi?”, rappa Lazza. “Io odio sta gente che non si eleva. Quello di cui sei fan per farsi quella foto che ha in mano il cash, saranno un paio di mesi che preleva”.

L’intro melodica e rétro cantata da Pausini, che può ricordare Se bruciasse la città di Massimo Ranieri, è la reinterpretazione di Una locura del cantautore spagnolo celebre negli anni ’70 José Luis Perales Morillas.

La scorsa settimana Lazza ha presentato otto pezzi di Locura , che conterrà anche 100 messaggi presentata come ospite a Sanremo 2024, con una esibizione con orchestra davanti allo Stadio San Siro, a Milano (“Prima della Scala, no, è lo show di Jacopo / Prendimi una scala, devo appendere un platino / Io non sono questi con le crisi di panico / Tutti i Forum pieni, pure prima dell’Ariston”). Lazza anche svelato la tracklist in un’installazione con un toro (vedi anche il video del pezzo) a Milano.

Il video di Locura di Lazza e Pausini e sotto la versione originale di Una locura di Perales:

Lazza, Laura Pausini - ZERI IN PIÙ (LOCURA)

Una Locura - Jose Luis Perales

La tracklist di Locura:

Zeri in più (Locura) feat Laura Pausini

Abitudine

Fentanyl feat Sfera Ebbasta

Certe cose

-3 (Perdere il volo)

Ghetto Superstar feat Ghali

Male da vendere

Verdi nei viola

Canzone d’odio

Casanova

Estraneo

Hot

Mezze verità

Safari

Giorno da cani

Buio davanti

100 messaggi

Dolce vita