Sorpresa, Laura Pausini ha pubblicato la sua versione di ‘Turista’ di Bad Bunny

Laura Pausini ha pubblicato a sorpresa stanotte la sua versione cantata come l’originale in spagnolo di Turista, una delle canzoni dell’album di Bad Bunny Debí tirar más fotos.

«Come disse Woody Guthrie: “Una bella canzone può fare solo del bene”», scrive Pausini sui social presentando la canzone. «Ho ascoltato Turista e me sono innamorata, quindi l’ho cantata ed eccola qui. Alcune canzoni ti piacciono così tanto che non hanno bisogno di essere legate a un nuovo disco o un nuovo singolo. Una bella canzone è bella in ogni stile. Bravo Bad Bunny».

Nella canzone il narratore dice che la sua ex ha vissuto la loro breve relazione come una turista. Ma come ha detto Bad Bunny nel podcast El Búho Loco il testo allude anche ai turisti nel vero senso della parola che visitano Porto Rico senza conoscerne la storia e i problemi che si lasciano alla spalle una volta finita la vacanza.

Debí tirar más fotos è uno dei dischi di cui si è più parlato all’inizio del 2025, un album importante per la cultura di Porto Rico e non solo come abbiamo spiegato in questo articolo, un album a suo modo politico, simbolo del fatto che la musica mondiale si sta spostando verso sud e generi un tempo emarginati conquistano nuovi spazi. Bad Bunny ce lo ha raccontato in questa intervista.

Le due versioni di Turista:

Laura Pausini - TURISTA (Official Audio)

Watch this video on YouTube