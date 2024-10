Lady Gaga è tornata a essere Lady Gaga: ascolta ‘Disease’

Lady Gaga si sta riprendendo dalle fatiche di Joker: Folie à Deux con la musica: è uscita infatti Disease, primo singolo della nuova era discografica della popstar.

Ai primi ascolti Disease riporta alle sonorità di Born This Way ma pure a quelle di Artpop: scritta da Gaga insieme ad Andrew Watt, Cirkut e Michael Polansky e prodotta da Lady Gaga e Andrew Watt, Disease è un brano dance dalle sonorità oscure che mescola l’elettronica e rock, in cui Gaga canta un amore incondizionato. «Potrei fare il dottore, posso curare la tua malattia». Potete ascoltarla qui:

Lady Gaga - Disease (Official Lyric Video)

Il nuovo album di Lady Gaga non ha ancora una data d’uscita ma sarà probabilmente disponibile a febbraio 2025.