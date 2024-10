Lady Gaga combatte i suoi demoni nel video di ‘Disease’

Martedì sera Lady Gaga ha pubblicato il video per il suo nuovo singolo Disease. Il video di quattro minuti e mezzo vede Gaga confrontarsi con versioni macabre di se stessa, tra cui una Gaga completamente in pelle con tanto di occhi iniettati di sangue, tacchi vertiginosi, una maschera con cerniera e lunghe unghie d’acciaio. Durante tutto il video, che si svolge in un tranquillo quartiere suburbano, la star si difende, combatte, abbraccia e scappa dalle sue paure personificate.

Gaga ha parlato del suo processo dietro il video nelle storie di Instagram martedì mattina. «Penso molto al rapporto che ho con i miei demoni interiori», ha scritto. «Non è mai stato facile per me affrontare il modo in cui vengo sedotta dal caos e dal tumulto. Mi fa sentire claustrofobica. La malattia riguarda l’affrontare quella paura, affrontare me stessa e la mia oscurità interiore e realizzare che a volte non posso vincere o sfuggire alle parti di me che mi spaventano».

Disease è il primo singolo del prossimo settimo album in studio di Gaga, soprannominato LG7, e che seguirà Chromatica del 2020.