Justin Timberlake: annunciato un concerto a Milano

Justin Timberlake si esibirà a Milano nel 2025: è lui l’ultimo nome annunciato nella line up di I-Days 2025, a Milano. L’appuntamento è per lunedì 2 giugno.

La popstar farà ascoltare i brani del suo ultimo Everything I Thought It Was insieme ai suoi successi.

I biglietti per lo show saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 25 settembre e in vendita generale dalle ore 10.00 di giovedì 26 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Attualmente Justin è impegnato nel The Forget Tomorrow World Tour che sta toccando oltre 50 città, segnando il suo ritorno sulla scena mondiale a distanza di cinque anni.

La locandina: