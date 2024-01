Justin Timberlake è tornato: guarda il video di ‘Selfish’

Justin Timberlake è tornato. Dopo essersi esibito in una serie di eventi negli scorsi mesi dove aveva peraltro suonato nuova musica, l’artista di Memphis ha pubblicato Selfish, il suo primo singolo solista da SoulMate del 2018.

Certo in mezzo c’erano state alcune collaborazioni – come Keep Going Up con Timbaland e Nelly Furtado dello scorso anno, Stay With Me con Calvin Harris, Halsey e Pharrell Williams e 3D con Jung Kook – ma del seguito di Man of the Woods del 2018 non c’era stata traccia.

Ora però, dopo il terremoto causato nella sua vita dal memoir di Britney Spears – rieccolo con un brano co-prodotto con Louis Bell e Cirkut che rilancia la sua carriera solista. Ad accompagnarlo un (meta)video diretto da Bradley J. Calder in cui il nostro torna a cantare, ballare, recitare.