Britney Spears rivela di aver abortito perché Justin Timberlake «non voleva diventare padre»

Nel suo memoir di prossima uscita, titolo The Woman in Me, Britney rivela che quando usciva con Justin Timberlake rimase incinta e finì per abortire. La notizia è stata diffusa in esclusiva da People.

“È stata una sorpresa, ma per me, non è stato un dramma. Amavo così tanto Justin. Ho sempre pensato che un giorno avremmo avuto una famiglia insieme. Sarebbe soltanto avvenuto molto prima del previsto”, scrive Spears nel libro a proposito della gravidanza. “Ma Justin sicuramente non ne era felice. Ha detto che non eravamo pronti per avere un bambino nella nostra vita, che eravamo troppo giovani”.

E continua: “Se fosse stato per me, non avrei mai abortito. Ma Justin era così sicuro di non voler diventare padre. Fino ad oggi, è una delle cose più dolorose che abbia mai vissuto in vita mia”.

Dopo che Spears e Timberlake si sono separati nel 2002, la pop star è diventata madre di due figli – Sean Preston, 18 anni, e Jayden James, 17 – con il suo secondo marito, Kevin Federline.

Il memoir esce il 24 ottobre (in Italia con Longanesi), quasi due anni dopo la fine della conservatorship, che era in vigore da 13 anni ed è stata interrotta nel novembre 2021 dopo che la Spears ha fornito una sentita testimonianza pubblica in tribunale nel giugno 2021.

Promettendo di rivelare “per la prima volta il suo incredibile viaggio (e) la forza al centro di una delle più grandi interpreti della storia della musica pop”, secondo un comunicato stampa, il libro della cantante “parla del potere duraturo della musica e dell’amore – e dell’importanza di una donna che racconta la propria storia, alle sue condizioni”.