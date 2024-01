I fan di Britney contro il nuovo singolo di Justin Timberlake: lei lo supera su iTunes

Justin Timberlake è tornato ma i fan di Britney Spears non sono troppo felici.

Il cantante ha appena pubblicato il suo nuovo singolo, Selfish – ve ne abbiamo parlato qui – e i fan di Spears hanno riportato il brano omonimo di Britney al top della classifica iTunes Global.

Anche Brit infatti ha pubblicato un brano che si chiama Selfish, nel 2011, e per i suoi fan è quello il brano che deve stare in classifica. E così, a poche ore dal ritorno di Justin, c’è un brano della sua ex fidanzata nel gradino più alto del podio.

“Selfish” by Britney Spears reaches #1 on US iTunes. pic.twitter.com/QWiqSimYNk — Pop Crave (@PopCrave) January 26, 2024

Del rapporto burrascoso tra i due si era tornati a parlare dopo l’uscita del libro di memorie The Woman in Me, nel quale la popstar raccontava alcuni dettagli della loro relazione che, diciamo, non mettevano il membro degli NSYNC sotto una buona luce, ribaltando anche la narrazione contenuta in Cry Me A River (2002). Nel video del singolo c’è una sosia di Britney e lui ne esce come vittima. Ma il libro di lei racconta tutt’altra storia. La Spears ha scritto che si è sentita tradita dalla pubblicazione di quel video, che si è vergognata di come lui l’abbia incastrata davanti al pubblico. Senza parlare della storia dell’aborto (secondo Spears, lui le chiese di interrompere una gravidanza). E, a distanza di vent’anni, i fan non hanno dimenticato.

Selfish è il primo singolo estratto dal nuovo album di Timberlake Everything I Thought It Was, in uscita il 15 marzo.