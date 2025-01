Il nuovo album di Lady Gaga si intitola ‘Mayhem’?

Doveva uscire a febbraio, così aveva detto Lady Gaga, per ascoltarlo bisognerà aspettare marzo. Parliamo del settimo album in studio della popstar che a quanto pare si intitola Mayhem e uscirà il 7 marzo.

In attesa dell’annuncio ufficiale, sono apparsi alcuni cartelloni pubblicitari a New York e Las Vegas come questi sotto in cui appaiono la copertina e la data di uscita.

Il disco dovrebbe contenere sia l’ultimo singolo Disease, sia il duetto con Bruno Mars Die With a Smile. In copertina, la popstar ci fissa da dietro un vetro rotto. O è forse uno dei broken mirrors di cui canta in Happy Mistake?