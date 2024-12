I Selton sulle orme dei Beatles per ‘Smoking Too Much’

Un ultimo sfizio per chiudere il proprio 2024 in bellezza. Dopo aver pubblicato a maggio il nuovo album Gringo Vol. 1, e nell’attesa di ascoltare il Volume 2 di quest’opera, i Selton hanno chiuso un cerchio lungo vent’anni e sono arrivati agli storici Abbey Road Studios di Londra per registrare un nuovo brano, Smoking Too Much, una canzone d’ispirazione beatlesiana che uscirà a mezzanotte di oggi.

Proprio vent’anni fa, infatti, i tre Selton – Ramiro, Daniel ed Eduardo – hanno lasciato Porto Alegre per Barcellona, dove hanno formato la band iniziando a esibirsi suonando cover dei Beatles. Così i tre, dopo essersi sistemati a Milano ed essere diventati la band che ora conosciamo, sono riusciti a realizzare il sogno di registrare agli Abbey Road Studios. Insieme a loro nella session di registrazione un parterre di musicisti e amici che si sono uniti per l’occasione: Alessandro di Sciullo (chitarra), Pietro Selvini (sassofono, flauto e cori), Gavin Dean (organo Hammond), Ricky Damian (mellotron, moog).

Raccontano i Selton: «Questo brano rappresenta la realizzazione di un sogno per chi come noi ha amato così tanto i Beatles. Smoking Too Much stava solo aspettando il momento giusto per prendere forma, nel modo più straordinario possibile. Ora è la decima traccia di Gringo Vol. 1».

Noi vi mostriamo in anteprima il video che ci porta dentro gli studi di registrazione più celebri al mondo.