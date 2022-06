Eolie Music Fest, ecco line up e date

Al via dal 30 giugno e fino al 5 luglio, la seconda edizione di Eolie Music Fest, il festival musicale che si svolge tra mare e terra, tra live sulle barche, eventi a terra e panel dedicati alla sostenibilità ambientale.

L’Eolie Music Fest (di cui vi avevamo raccontato la prima edizione) è già diventato una tappa fondamentale dell’estate sicula grazie alle sue location incredibili e alla sua forma ibrida per cui i musicisti si esibiscono in acqua, a bordo di un palco-caicco itinerante – una barca a vela turca di 27 metri – nelle baie di fronte alle Isole Eolie, e a terra, tra spiagge, locali e strade di quattro località splendide come Lipari, Vulcano, Salina e Stromboli. Musica, mare, Sicilia; difficile trovare tre parole che, insieme, funzionano così bene.



Il festival, sotto la direzione artistica di Samuel dei Subsonica e la co-direzione di Andrea Biviano, ha da poco annunciato il suo programma completo tra acqua a terra. Sul palco-caicco si esibiranno, tra i tanti ottimi artisti di diversi sound, Daniele Silvestri, lo stesso Samuel in un particolare ed inedito live con Gemitaiz e Bandakadabra, Ensi, Mannarino, mentre a musicare la terra troveremo Selton, Populous, Splendore, Enea Pascal, FiloQ, Montoya e molti altri. Tra le novità di quest’edizione inoltre ci sarà spazio per il primo studio di registrazione e produzione musicale sull’Isola di Lipari, a cura di Stellare, factory sonora, label e collettivo, che accoglierà diversi ospiti nazionali e internazionali.



I biglietti per il festival sono disponibili sulla piattaforma TicketOne.