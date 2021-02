Il nuovo singolo dei Selton è ‘Sigaretta in mano a Dio’

Oggi i Selton hanno pubblicato Sigaretta in mano a Dio, il nuovo singolo che anticipa Benvenuti, disco di inediti in uscita ad aprile. Potete ascoltarlo qui sopra.

Album numero sei, che arriva dopo Manifesto Tropicale del 2017. Benvenuti, è il frutto di due anni di viaggi, di storie e di collaborazioni, come spiegano in un lungo post su Instagram. «In un momento di incertezza, dove la verità sembra essere sempre circondata di dubbi, ideali conservatori tornano di moda e parole come ‘tradizione’ e ‘identità’ diventano una specie di scudo per non vedere l’altro, dimenticando che questi sono concetti in costante cambiamento. Benvenuti vuole unire mondi diversi, perché per noi l’arte è l’antidoto alla barbarie». Sopra potete invece ascoltare Sigaretta in mano a Dio, un invito a cogliere l’attimo, a tenersi stretta la propria umanità, ad accettare di non avere il controllo. «Mentre scrivevamo questa canzone riflettevamo sul fatto che noi umani siamo proprio strani. Viviamo polarizzati dentro le nostre piccole bolle a difendere coi denti il nostro modo di vivere le nostre vite. Spesso sono proprio queste certezze che ci impediscono di vedere l’altro pensando che a seconda di dove siamo nati, sotto quale segno o inclinazione politica, siamo più sensibili, intelligenti o illuminati. Passiamo troppo tempo a cercare gli eroi, i cattivi, il giusto, lo sbagliato al di fuori di noi. Sarà perché guardare dentro fa paura, ci mette davanti alla propria fragilità e facciamo fatica a pensare che proprio lì ci possano essere le risposte che cerchiamo.Volevamo iniziare il racconto di Benvenuti con questa semplice riflessione: se non scegliamo noi la nostra vita, la vita non è nostra».