I Massive Attack hanno detto no al Coachella per rispettare l’ambiente

Robert Del Naja ha rivelato a NME che i Massive Attack hanno rifiutato di suonare al Coachella 2025. Il motivo? Le preoccupazioni per l’impatto ambientale del festival.

La chiacchiera è avvenuta all'”Act 1.5″ Festival dei Massive Attack a Liverpool, evento che ha fatto seguito al loro concerto di agosto a Bristol che mirava a essere qualcosa di rivoluzionario per quanto riguarda i nuovi standard sostenibilità ambientale dei concerti dal vivo. Con la sua ambientazione nel deserto, il Coachella non ha gli stessi obiettivi: «Abbiamo detto di no al Coachella per l’anno prossimo perché ci siamo già stati una volta ed bastata. È a Palm Springs. È un resort costruito in un deserto, alimentato da un sistema di irrigazione che usa l’acqua pubblica. Pazzesco. Se vuoi vedere qualcosa che è il comportamento umano più assurdo, vai lì».

Il musicista ha parlato anche degli artisti che svolgono residency a Las Vegas, una «destinazione aerea» nel deserto. Ce n’è anche per il nuovo The Sphere: «Un’infrastruttura brillante nel posto peggiore possibile, nel contesto peggiore del mondo».