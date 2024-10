I Fontaines D.C. hanno suonato una cover di ‘Say Yes to Heaven’ di Lana Del Rey: il video

I Fontaines D.C. hanno suonato una cover di Say Yes to Heaven di Lana Del Rey. È successo durante il programma di BBC Radio 1 Live Lounge. Del resto, il cantante della band Grian Chatten non ha mai fatto mistero di essere un fan della cantautrice.

Say Yes to Heaven non è uno dei pezzi più noti di Del Rey, che l’ha pubblicato come singolo l’anno scorso dopo l’uscita di Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Boulevard, pur non essendo incluso in quell’album.

Non era neanche un pezzo recente essendo stato composto con Rick Nowels nel 2012 con l’idea di includerlo in Ultraviolence, cosa che poi non è avvenuta. Del Rey l’ha pubblicato quando del pezzo è uscito un leak che ha cominciato a diventare popolare su TikTok.

La versione dei Fontaines D.C.:

Fontaines D.C. - Say Yes To Heaven (Lana Del Rey cover) in the Radio 1 Live Lounge

L’originale di Lana Del Rey: