Lana Del Rey si dà (quasi) al country nel nuovo singolo ‘Henry, Come On’

Aggiornamento: Lana Del Rey ha detto in un reel di Instagram che il disco non si initolerà più The Right Person Will Stay e che non uscirà come era previsto il 21 maggio.

Lana Del Rey è tornata. La cantante americana ha infatti pubblicato Henry, Come On, il suo primo inedito in due anni.

Dal febbraio del 2024, la cantante ha fatto riferimento a un progetto di ispirazione country, originariamente intitolato Lasso. Ha poi cambiato idea e annunciato un disco meno country intitolato The Right Person Will Stay che uscirà il 21 maggio. «C’era tanto american flair, troppo di quella estetica così americana. Mi sono fermata perché non mi riconoscevo», ha detto Del Rey a Vogue. «Vorrei che questo disco fosse un riflesso della persona che sono oggi. Potrei trasformarlo in qualcosa più in stile Southern gothic, come avrebbe dovuto essere all’inizio, e meno country».

Un altro assaggio della Lana influenzata dal country arriverà il 25 aprile al festival Stagecoach 2025.