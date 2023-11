Confermato: Lana Del Rey è del Cancro. Però sta bene, non preoccupatevi

My Cancer is Sun, and my Leo is Moon: Lana Del Rey è rimasta così stupita quando ha scoperto di essere del segno del Cancro che ha voluto inserire questo piccolo promemoria all’interno del testo di Chemtrails Over The Country Club, “Ho il sole in Cancro, e la luna in Leone”.

Sembra una questione di lana (no pun intended) caprina, e invece per la popstar, appassionata di astrologia, la rivelazione ha provocato un piccolo terremoto nella sua vita quotidiana. Piccolo riassunto delle puntate precedenti: è da qualche anno che si dibatte sulla carta astrale di Lana Del Rey, ovvero un diagramma astrologico che, compilato con i dati di nascita come luogo, giorno e ora, restituirebbe le caratteristiche fondamentali del carattere di una persona. E per Lana Del Rey, nata il 21 giugno, sulla cuspide tra Gemelli e Cancro, è sempre stata una cosa spinosa.

Nell’intervista (circa minuto 4:20) sentiamo infatti: «Per tutta la vita ho creduto di essere Gemelli. È pazzesco. E poi ho scoperto di non essere rientrata nel segno solo per qualche ora. Allora ho buttato via tutti i gioielli che ritraevano il simbolo dei Gemelli», e si parla di ninnoli in oro 14 carati. Ma niente paura: sono stati prontamente sostituiti da altrettanti gioielli con il simbolo del Cancro.

Del Rey ha concluso: «Mi sento molto affine alla caratteristiche del Cancro. Ho un sacco di piccoli granchietti di diamanti. Ho uno zaino sempre pronto per la fine del mondo, ho un’auto con rimorchio, e mi porto dietro tutto sulla schiena, proprio come un granchio. E sono una cascata, piango tantissimo».

Dichiarazioni come questa, in effetti, avrebbe potuto farle solo un Cancro.