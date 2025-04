Lana Del Rey ha suonato a sorpresa tre inediti

Lana Del Rey ha cantato tre canzoni inedite durante il suo set a Stagecoach, il festival country più famoso della West Coast. Tre pezzi nuovi, mai sentiti prima, che danno voce ai rumors dei fan, il nuovo album è dietro l’angolo e sarà probabilmente segnato da influenze country – o “Southern Gothic” come dichiarato dalla stessa cantante.

I nuovi brani, suonati live per la prima volta ieri sera, sembrerebbero intitolarsi Husband of Mine, 57.5 e Quiet in the South. Ed è proprio con il primo inedito, Husband of Mine, che Lana ha aperto il concerto: una ballata lenta, venata di malinconia, di chiara ispirazione country.

Tuttavia il brano che ha fatto più scalpore è 57.5, dato che nel testo la cantante racconta, con la solita ironia, di aver baciato Morgan Wallen, star indiscussa del country-pop americano. “I kissed Morgan Wallen…”, canta Lana, tra l’entusiasmo generale del pubblico. Atmosfere ‘Southern Gothic’ anche per Quiet in the South, un brano che ha già tutte le carte in regola per diventare un classico del repertorio di Lana Del Rey.

Questa la scaletta completa del concerto:

Husband of Mine

Henry, Come On

Stand By Your Man (cover di Tammy Wynette)

Cowboy Songs (cover di George Birge, ospite come lead singer)

Ride

Video Games

Norman F-in Rockwell

Arcadia

Let the Light In (con The Secret Sisters)

Quiet in the South

Bluebird

Summertime Sadness

57.5

Take Me Home, Country Roads (cover di John Denver)