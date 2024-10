Guarda il video di ‘Apt.’, il nuovo singolo di Bruno Mars e Rosé delle Blackpink

Bruno Mars e Rosé delle Blackpink hanno pubblicato un nuovo singolo, Apt., omaggio al drinking game coreano Apartment.

Il brano ricorda Hollaback Girl di Gwen Stefani, mentre nel video Mars e Rosé si muovono su uno sfondo rosa punk, cantando il ritornello: “Don’t you want me like I want you, baby / Don’t you need me like I need you now / Sleep tomorrow but tonight go crazy” (“Non mi vuoi come ti voglio io, baby? / Non hai bisogno di me come io ho bisogno di te ora? / Domani dormiamo, stanotte scateniamoci”).

Il duo ha anticipato l’uscita giovedì mattina, condividendo l’immagine di copertina che li ritrae in giacche di pelle, con Mars seduto alla batteria. Il giorno prima, Mars aveva accennato alla loro collaborazione, condividendo su Instagram una foto in bianco e nero con la star delle Blackpink, dicendo che era stata lei a «farmi conoscere questo drinking game coreano e a farmi sballare».

La caption continua: «Poco dopo ha cercato di baciarmi, e io le ho detto: “Ehi Rosie! Che parte del gioco è questa?”. Lei mi ha risposto, “Non sto più giocando con te, ragazzino! Big Rosie non scherza MAI!”».

All’inizio di questo mese, Rosé ha annunciato che avrebbe intrapreso un nuovo capitolo della sua carriera musicale, condividendo la data di uscita del suo album di debutto da solista, Rosie (che avremo il 6 dicembre).

L’ultimo album da solista di Mars risale al 2016, 24k Magic. Ad agosto ha pubblicato Die With a Smile con Lady Gaga. La canzone ha debuttato al numero tre della classifica Billboard Hot 100.

ROSÉ & Bruno Mars - APT. (Official Music Video)

