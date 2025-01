Bruno Mars torna con un nuovo singolo, e nel video ci sono anche Lady Gaga e Rosé

Bruno Mars è tornato con un altro feat, stavolta insieme alla rapper statunitense Sexyy Red. Il brano uscito stanotte si chiama Fat Juicy and Wet, ed è uscito anche un video in cui ci sono anche Lady Gaga e Rosé.

Nel video Mars, Red, Gaga e Rosé indossano completi neri coordinati e stappano champagne mentre il ritornello suona: «I don’t even gang bang, pussy so good/Made me throw up a set/That good kitty-kitty, good kitty-kitty, make it my pet».

Sexyy Red & Bruno Mars - Fat Juicy & Wet (Official Music Video)

Fat, Juicy and Wet esce mentre Mars celebra un mese importante: Die With A Smile con Lady Gaga è in cima alla Hot 100 da tre settimane, mentre la sua collaborazione con Rosé delle Blackpink, Apt, è attualmente al secondo posto nella classifica Global 200 di Billboard.

«GRAZIE A TUTTI! Sto andando in studio in questo momento per scrivere un inno da strip club, così potrò festeggiare e fare bella figura questo weekend», ha scritto Mars su Instagram martedì. «Qualcuno mi aiuti a mettermi in contatto con Sexyy Red!!»

Sexxy Red, star emergente del rap, ha invece concluso il 2024 con un feat in Sticky, brano da Chromakopia di Tyler, the Creator, mentre Rolling Stone USA ha nominato Get It Sexyy una delle cento migliori canzoni del 2024. E pare che anche il 2025 sia iniziato bene.