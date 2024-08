Ascolta ‘Die With A Smile’, il nuovo singolo di Bruno Mars e Lady Gaga

Il country c’è, ma non si sente: almeno, dagli abiti indossati da Bruno Mars e Lady Gaga nel video della loro ultima collaborazione, Die With A Smile, si potrebbe pensare che anche loro abbiano voluto acchiappare il treno del genere che, complice l’uscita di Cowboy Carter di Beyoncé, quest’anno ha spopolato.

Invece lo si trova solo nello stile visivo: l’ambientazione è quella di vecchie registrazioni per la tv degli anni Settanta americani, quando il country veniva ascoltato (anche) così. In questo setting, Mars suona in piedi con la chitarra e Gaga seduta, al pianoforte, una sigaretta in bocca che un po’ riprende, un po’ lascia stare.

Testo e melodia, però, country non sono, e si inseriscono piuttosto nello stile dell’artista di Versace On the Floor: una ballad rizza-peli con ripetuti picchi emotivi e vocali. Per Bruno Mars si tratta della prima nuova pubblicazione dal 2021, quando aveva fatto debuttare il progetto Silk Sonic con Anderson .Paak (l’album era An Evening With Silk Sonic).

E ieri sera, durante un concerto di Bruno Mars a Los Angeles, il brano ha avuto anche il suo debutto dal vivo: l’artista ha chiesto alla co-star di duetto di salire sul palco a sorpresa e i due l’hanno eseguita insieme, fedeli all’estetica del video.

