Ascolta la playlist per fare palestra di Michelle Obama

Dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha condiviso la playlist con i suoi brani preferiti del 2019, anche sua moglie Michelle Obama ha deciso di pubblicare una playlist – quella che usa per fare palestra. E ci sono dentro Lizzo, Cardi B e Beyoncé.

“Siamo arrivati a quel punto dell’anno in cui i buoni propositi per l’anno nuovo cominciano a diventare un po’ difficili da seguire”, ha scritto Michelle su Twitter questa domenica. “Per offrirvi un po’ di ispirazione, voglio condividere la mia #WorkoutPlaylist con voi. Queste canzoni riescono sempre a darmi quella spinta in più per superare gli esercizi più difficili”.

La playlist dell’ex First Lady è divisa in due sezioni: una parte di R&B e hip hop per fare esercizio e una parte di canzoni più tranquille per rilassarsi subito dopo. Dentro ci sono 3005 di Childish Gambino, Soulmate di Lizzo, un paio di hit di Bruno Mars (Perm e Finesse), tre pezzi con Cardi B (oltre a Finesse, Press e il suo fratturino in South of the Border). La parte più tranquilla contiene Frank Ocean (Godspeed), Pink Sweat$, Meek Mill e altri.

Il resto della playlist lo trovate qui sotto:

It’s about that time when New Year’s resolutions get a bit harder to stick to. To offer a little inspiration, I want to share my go-to #WorkoutPlaylist with you. These songs always seem to give me that extra boost to get through my toughest workouts. What’s on your playlist? pic.twitter.com/GFP56Yi9A6

— Michelle Obama (@MichelleObama) January 19, 2020