Bruno Mars avrebbe un debito con un casinò di Las Vegas di 50 milioni di dollari

50 milioni di dollari. È questa la cifra, secondo NewsNation, a cui ammonterebbero i debiti di Bruno Mars nei confronti di MGM Grand Casino. Debiti di gioco, dunque, che l’artista avrebbe accumulato in oltre nove anni di collaborazione con MGM.

Bruno Mars infatti ha firmato con MGM una partnership che dal 2016 l’ha portato ad esibirsi in una serie di residenze a Las Vegas tra cui l’ultima, ancora in atto, al Park MGM. E proprio in questi la cifra si sarebbe allargata a dismisura. NewsNation riporta le dichiarazioni di una fonte anonima: «MGM in pratica lo possiede. Tutto ciò che guadagna lo usa per pagare i debiti». Il contratto di Mars, che doveva terminare la scorsa estate, è stato esteso anche al 2024.

Bruno Mars non ha commentato questa notizia.