Bruno Mars, il casinò smentisce le voci: «Nessun debito, notizia falsa»

Bon Iver se la prende con Bruno Mars per i Grammy? Ha ragione

Bruno Mars ha stravinto in tutte e sei le categorie dov'era in gara, battendo gente come Jay-Z, Lorde e Kendrick Lamar. «Nessuna offesa per il signor Mars, ma qua mi sa che mi state prendendo per il culo» ha commentato Bon Iver