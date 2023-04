Guarda le Blackpink fare la storia al Coachella, di nuovo

Ieri sera le Blackpink hanno chiusa la seconda giornata del Coachella. Per il K-pop è stato un momento storico: nessun artista della scena coreana si era mai esibito come headliner nel festival più importante d’America. Le Blackpink si portano a casa quindi un altro record legato al Coachella essendo state – nel 2019 – il primo gruppo femminile coreano ad esibirsi sul palco del festival.

Lo show del gruppo, iniziato con mezz’ora di ritardo, è stato anticipato da una coreografia di droni nel cielo che ha così dato al via a quella che sarà ricordata come una notte storica per il K-pop. Jisoo, Jennie, Lisa e Rosé si sono esibite per quasi due ore di fronte ad un pubblico in delirio, tra brani della loro discografia collettiva e i singoli progetti solisti. «È un segno diventato realtà. La ragione per cui siamo qua siete voi», ha detto Rosé dal main stage, ricordando la loro prima esibizione al Sahara stage di quattro anni fa.

Secondo quanto riportato da TechRadar via Rolling Stone US, la performance delle Blackpink è stata la più vista in livestreaming nella storia del Coachella su YouTube. Si parla di circa 250 milioni di utenti.

Ecco alcuni video della performance:

MY FAVORITE PART ON TYPA GIRL OMG 😩 BLACKPINK COACHELLA HEADLINERS#BLACKPINKatCoachella pic.twitter.com/hsbw0Ko57w — taurus (@tausjnk) April 16, 2023

blackpink spokesperson rosé no wonder locals are obsessed w her accent pic.twitter.com/xQhDPY9NNg — roséchella (@pastleroses) April 16, 2023