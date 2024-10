Guarda Barack Obama rappare su ‘Lose Yourself’ di Eminem

È successo nella serata di martedì a Detroit, durante un raduno elettorale a sostegno di Kamala Harris: l’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha rappato sulle note di Lose Yourself prima di rivolgersi al pubblico con un discorso in favore dell’attuale vicepresidente del Paese.

Obama è stato introdotto sul palco dal rapper stesso, che prima ha detto alla platea: «La città di Detroit e tutto lo Stato del Michigan significano molto per me in vista di queste elezioni. Siamo al centro dei riflettori, ora più che mai, e penso che sia importante far sentire la nostra voce. Perciò incoraggio tutti a uscire di casa e andare a votare, per favore». Ha continuato: «Penso anche che le persone non dovrebbero avere paura di esprimere le loro opinioni, e non penso che nessuno voglia un’America in cui ci si debba preoccupare di poter subire ritorsioni, o di che cosa potrebbe accadere se si facessero sapere le proprie idee».

Prima di lasciare il palco a Obama, Eminem ha lanciato il suo endorsement a favore di Kamala Harris: «Penso che la vicepresidente Harris voglia questo futuro per la nostra nazione: un futuro dove questa libertà e molte altre saranno protette e rispettate. E per dirvi di più su tutto questo, ecco a voi il Presidente Barack Obama».

L’artista si è sempre tenuto lontano dalla politica, anche se, durante le ultime tornate elettorali, si era espresso prima contro Donald Trump (nel 2016) e poi a favore di Joe Biden (nel 2020). A quest’ultimo aveva dato il permesso di usare proprio Lose Yourself durante la campagna elettorale. Mentre, quattro anni prima, aveva creato scompiglio (almeno, per il Secret Service americano, responsabile della protezione del Presidente e dei politici) rappando un inno anti-Trump.

Salendo sul palco, Obama ha detto che di solito non si sente nervoso prima di parlare in pubblico, ma che in quel momento, dovendo seguire Eminem, era tutta un’altra storia. A questa osservazione ha attaccato alcuni versi del brano più famoso del rapper con un certo flow: «He’s nervous, but on the surface, he looks calm and ready / To drop bombs, but he keeps on forgetting» (è nervoso ma in superficie sembra calmo e pronto / a sganciare qualche bomba, ma continua a dimenticare).

Il riferimento alla musica del rapper è arrivato anche più avanti nel discorso, quando Obama ha sottolineato come la “loro” playlist – ovvero, quella di chi sostiene Harris – potrebbe essere migliore di quella dei trumpiani. Il riferimento è stato al raduno di settimana scorsa, in cui l’ex Presidente ha interrotto il comizio per limitarsi a far ascoltare 30 minuti di musica ai presenti (facendo peraltro incazzare Rufus Wainwright). Ma Eminem non c’era.