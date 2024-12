È morta Debbie Nelson, madre di Eminem

La madre di Eminem, Debbie Nelson, è morta nella sera di ieri (2 dicembre) all’età di 69 anni. Lo ha confermato un portavoce del rapper. La causa del decesso dovrebbe essere collegata alla diagnosi di cancro ai polmoni ricevuta dalla donna, la cui notizia era circolata questo settembre.

Nelson era nata nel 1955 e aveva sposato il padre di Eminem a soli 16 anni. Due anni dopo, diciottenne, aveva dato alla luce il futuro Slim Shady (nel 1972). Madre e figlio hanno avuto una relazione a tratti burrascosa: nel 2002, Nelson fece causa a Eminem per diffamazione per il testo di Cleanin’ Out My Closet, dove il rapper si rivolge direttamente a una persona chiamata “Mama”.

Nel 2013, un altro singolo dell’artista sembrava essere arrivato come un’offerta di scuse. In Headlights, Eminem rappa: «Sono incazzato perché non ho avuto la possibilità di ringraziarvi per essere la mia mamma e il mio papà. Quindi, mamma, per favore accetta la canzone che ho scritto su questo jet come un tributo a te».

Nel 2022, quando Eminem fu tra i nuovi nomi inseriti nella Rock ‘N Rol Hall of Fame, Nelson postò un video di congratulazioni per il figlio (poi cancellandolo). Queste le sue parole: «Marshall, quello che voglio dirti è che non posso far finta di niente: congratulazioni. Ti voglio tanto bene. Sapevo che ce l’avresti fatta. È stato un lungo viaggio. Sono tanto, tanto orgogliosa di te».