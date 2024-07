È uscito ‘The Death of Slim Shady’ di Eminem: «È un concept, ascoltare le canzoni in ordine sparso non ha senso»

Eminem ha pubblicato stanotte The Death of Slim Shady (Coup De Grâce). È il suo primo album da Music to Be Murdered By del 2020.

Su X lo ha presentato così: «Annuncio di servizio: Death of Slim Shady è un concept album e quindi sentire le canzoni in ordine sparso non avrebbe senso. Buon ascolto».

Preceduto dai singoli Houdini e Tobey, l’album gira fin dal titolo attorno alla morte dell’alter ego di Eminem, lo scomodo, libero, goffo, pericoloso, fuori da questo tempo Slim Shady.

“He’s locked in my basement…” COUP DE GRÂCE 🤐❌ #TheDeathofSlimShady 7/12 pic.twitter.com/43pO1dKqSb — Marshall Mathers (@Eminem) July 11, 2024

In maggio, il rapper aveva pubblicato in finto annuncio funebre sul Detroit Free Press. Intitolato “Slim Shady made lasting impressions”, è uscito poi anche sul free magazine italiano Metro.

«La sua vita complessa e tormentata è giunta alla fine», si legge nel necrologio in cui si spiega che i talenti che l’hanno portato al successo ai tempi di My Name Is alla fine si sono rivelati fatali in «un’esistenza che non poteva che finire in modo improvviso e orrendo. Che possa trovare nell’aldilà la pace che non è riuscito a trovare sulla Terra».