Eminem è pronto per un album con 50 Cent: «Dobbiamo solo smetterla di dire stron*ate e farlo»

Eminem e 50 Cent hanno di recente fatto coppia grazie all’album Missionary di Dr. Dre e Snoop Dogg, e ora Slim Shady è disposto a realizzare un progetto completo con 50. In un’intervista a Whoo Kidd’s House di DJ Whoo per Shade 45 di SiriusXM, Eminem ha detto che sarebbe interessato a collaborare con 50 per ricreare la magia di Patiently Waiting, ma in un album completo più di vent’anni dopo.

«Sarebbe fantastico», ha detto Eminem. «Dobbiamo solo smettere di dire stronzate e farlo e basta».

«Non direi mai che non sarebbe possibile, cazzo», ha aggiunto Eminem.

Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre - Gangsta Smoke ft. 50 Cent

Watch this video on YouTube

50 Cent ed Eminem hanno collaborato nel 2003 per Patiently Waiting, il pezzo forte dell’album cult del primo Get Rich or Die Tryin’, uscito nel 2003. I due hanno collaborato anche in Don’t Push Me, contenuta nello stesso album.

«Mi è bastato sapere quanto tempo avevo e il mood del brano, e le parole sono venute fuori», ha detto in precedenza 50 Cent sulla parte di Patiently Waiting inviata da Eminem. «Non avevo ancora deciso di partecipare alla canzone. Volevo solo sentirlo fare qualcosa», ha aggiunto Eminem.

Nonostante non sia stata pubblicata come singolo, Patiently Waiting è stata una delle hit dell’album di 50 Cent, che includeva In Da Club, P.I.M.P e 21 Questions con Nate Dogg.

50 Cent - Patiently Waiting ft. Eminem (Live in Detroit 2003)

Watch this video on YouTube

«Ho sempre festeggiato, ognuno di questi vent’anni», ha detto a Rolling Stone l’anno scorso per celebrare i vent’anni del disco. “È emozionante raggiungere il traguardo dei vent’anni in un momento in cui l’hip-hop è tornato al centro della cultura giovanile: fuori il vecchio, dentro il nuovo. Significa molto di più essere in grado di restare in giro e di mantenere la propria rilevanza”.

Sebbene 50 Cent abbia pubblicato poca musica negli ultimi anni, è pronto a tenere una residency di sei date al Planet Hollywood Resort & Casino di Las Vegas a partire da questo fine settimana. Nel frattempo, Eminem ha pubblicato l’album The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) durante l’estate.

Da Rolling Stone US