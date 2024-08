Gli Aerosmith cancellano il tour d’addio: «Steven Tyler non può più cantare come prima»

Gli Aerosmith hanno cancellato il tour d’addio dopo che è stato confermato che Steven Tyler non riuscirà a riprendersi completamente dall’infortunio vocale che lo ha colpito l’anno scorso.

Il Peace Out: The Farewell Tour era stato posticipato dopo che Tyler si era fratturato la laringe a settembre 2023. Da lì lo spostamento delle date a settembre 2024 ma ora i piani sono stati definitivamente annullati e la band ha comunicato che nessun tour è purtroppo possibile.

In una dichiarazione pubblicata sui social, gli Aerosmith hanno detto: «È stato un onore vedere la nostra musica diventare parte della vostra vita. In ogni club, in ogni grande tour e in ogni momento grandioso e privato ​​ci avete dato un posto nella colonna sonora delle vostre vite. Come sapete, la voce di Steven è uno strumento come nessun altro. Ha trascorso mesi lavorando instancabilmente per riportare la sua voce al livello in cui era prima del suo infortunio. Lo abbiamo visto lottare nonostante avesse il miglior team medico al suo fianco. Purtroppo, è chiaro che una completa guarigione dal suo infortunio vocale non è possibile. Abbiamo preso una decisione straziante e difficile, ma necessaria, come una band di fratelli, di ritirarci dal palco».