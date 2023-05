Gli Aerosmith hanno annunciato il tour di addio

Gli Aerosmith hanno annunciato un tour di addio di 40 date per il prossimo autunno, sottolineando anche che sarà l’ultima volta on the road dopo una carriera di oltre 50 anni. Peace Out partirà il 2 settembre a Filadelfia e si concluderà il 26 gennaio 2024 a Montreal. Lo show nella città natale della band, Boston, è previsto per Capodanno. Ad aprire i concerti ci saranno i Black Crowes.

“Non è un addio, è Peace Out!”, hanno detto i membri del gruppo in una dichiarazione congiunta. Nel testo viene anche spiegato che il batterista Joey Kramer, che ha lasciato la recente residency degli Aerosmith a Las Vegas, non prenderà parte al tour: “Joey Kramer rimane un amato membro fondatore degli Aerosmith, ma ha purtroppo preso la decisione di saltare le date per concentrare tutta la sua attenzione sulla sua famiglia e sulla sua salute”, si legge. “L’inconfondibile e leggendaria presenza di Joey alla batteria ci mancherà molto”.

Per ora è stata annunciata soltanto una data per città, anche se la maggior parte degli spettacoli sono distanziati di tre sere l’uno dall’altro, il che lascerebbe aperta la possibilità di alcune seconde serate. A questo link tutte le date di Peace Out!