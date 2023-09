Il tour d’addio degli Aerosmith si ferma: Steven Tyler ha un problema alle corde vocali

Non è un periodo facile per Steven Tyler. Negli ultimi mesi il cantante è stato accusato di aver abusato negli anni ’70 di una minorenne (lui parla di consenso, l’accusa di gaslighting) e ora, con il tour di addio degli Aerosmith appena cominciato, è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema alle corde vocali.

Il Peace Out: The Fareweel Tour era cominciato lo scorso 2 settembre a Filadelfia per poi arrivare a Pittsburgh e Elmont. La prossima tappa in calendario, prevista per oggi a Toronto, è stata però rinviata come le altre cinque in programma per questo mese (Chicago, Detroit, Cleveland, Raleigh, Washington D.C.).

«Sono affranto», ha dichiarato Tyler tramite un comunicato sui social «ma mi è stato detto dal dottore di non cantare per i prossimi 30 giorni. Durante il concerto di sabato mi sono infortunato alle corde vocali, arrivando anche a sanguinare. Siamo costretti a posticipare alcuni concerti così da poter tornare con il concerto che meritate».

Le date rinviate saranno recuperate tra la fine di gennaio e febbraio.