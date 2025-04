Mahmood e Geppi Cucciari insieme per ‘Spunta la luna dal monte’ di Tazenda e Bertoli

Un momento molto bello successo ieri sera durante la puntata di Splendida cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari su Rai 3, è stato quando Mahmood, ospite della serata, si è esibito con un brano che è una vera chicca.

Parliamo di Spunta la luna dal monte, versione in italiano della canzone Disamparados, scritta da Luigi Marielli, componente dei Tazenda, che la affidarono ancora inedita a Pierangelo Bertoli per presentarla al Festival di Sanremo 1991. La versione in gara, eseguita da Bertoli insieme ai Tazenda, si piazzò al quinto posto della classifica finale ed è l’unione della versione originale con il testo in italiano firmato dallo stesso Bertoli, che poi la inciderà individualmente nell’album Italia d’oro.

L’esibizione di Mahmood e Cucciari: