Pink Floyd, è uscito il video della “nuova” versione di ‘One of These Days’ dal vivo a Pompei

È uscita la versione con l’audio curato da Steven Wilson di One of These Days dei Pink Floyd dal vivo a Pompei. È tratta dal film Pink Floyd At Pompeii MCMLXXII che sarà nelle sale italiane dal 26 al 30 aprile (a questo link l’elenco) e che è la versione del film di Adrian Maben del 1972 restaurata da un team guidato da Lana Topham in 4K e Dolby Atmos.

Le camere indugiano su Nick Mason, con fascia in testa, maglia con farfalla arcobaleno e gong alle spalle. In questa intervista il batterista ci ha raccontato che non si è trattato di una scelta: «Ho sentito dire che avevano perso alcune bobine del girato, in particolare di quella canzone, e le uniche riprese rimaste erano quelle della camera puntata su di me, quindi sono stato protagonista più o meno per tutta la canzone. Ma magari non è così, forse Adrian ha pensato solo che ero bravissimo».

Il 2 maggio uscirà l’album dal vivo Pink Floyd At Pompeii MCMLXXII. L’audio in 5.1, come il mix del film, è curato da Steven Wilson. «Da quando mio padre mi ha fatto il lavaggio del cervello da bambino facendomi ascoltare The Dark Side of the Moon in loop, i Pink Floyd sono diventati la mia band preferita. Sono i miei Beatles, parte integrante del mio DNA musicale. La prima volta che vidi Pompeii fu da una copia sgranata in un cinema locale. Rimasi colpito dall’energia libera e dalla musica esplorativa di quattro musicisti che incarnavano la nozione di cool intellettuale. È stato un onore remixare la colonna sonora per accompagnare il magnifico restauro di Lana Topham: sembra che il film sia stato girato ieri».