Gli Aerosmith si riuniscono per una sera

Abbiamo rischiato di vedere gli Aerosmith senza Steven Tyler

Chris Daughtry - ex 'American Idol' e leader dei Daughtry - ha raccontato di essere stato contattato da Joe Perry per sostituire il frontman della band. Ma è stato lo stesso musicista a rifiutare: «L'idea di far incazzare un mio idolo non mi piaceva»