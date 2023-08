Abbiamo rischiato di vedere gli Aerosmith senza Steven Tyler

Gli Aerosmith non sarebbero mai potuti diventare gli Aerosmith senza la voce e la presenza di Steven Tyler. Ma c’è stato un momento in cui abbiamo rischiato davvero di vedere gli Aerosmith senza il proprio frontman. A dare questa notizia è stato il musicista Chris Daughtry che parlando nel podcast di Dave Rickards ha svelato un retroscena finora inedito.

Daughtry – celebre negli States per essere stato uno dei partecipanti di maggior successo al talent American Idol dopo Kelly Clarkson e Carrie Underwood – ha raccontato che qualche anno dopo la sua partecipazione al programma è stato contattato da Joe Perry, il chitarrista degli Aerosmith, che gli ha proposto di sostituire Tyler.

«Joe Perry mi chiama. All’inizio ho pensato fosse uno scherzo, ma non ho nemmeno avuto tempo di chiedergli come stava perché lui è andato dritto sulla ragiona della telefonata: “Che ne pensi di venire in tour con noi? Hai anche delle canzoni molto belle che potremmo suonare”», ha raccontato il musicista nel podcast. Daughtry, che in quel periodo aveva lanciato la sua band omonima e stava ottenendo un ottimo successo, si è così trovato senza parole: «Prima di tutto non mi considero nemmeno lontanamente del calibro di Steven Tyler o capace di interpretare quelle canzoni nel modo in cui è capace lui. Per me Tyler non è sostituibile. Inoltre non era morto e l’idea di poter far incazzare uno dei miei idoli non mi piaceva e così ho risposto: “No Joe, non posso farlo”».

Per fortuna dei fan degli Aerosmith Joe Perry e Steven Tyler sono riusciti a risolvere le loro divergenze e sono pronti per il loro tour di addio previsto per il prossimo autunno.