Ecco quando uscirà ‘One More Time… Part-2’ dei Blink-182

I Blink-182 hanno annunciato la versione deluxe di One More Time…, il loro reunion album. Pubblicato il 20 ottobre 2023, è stato il primo disco con la formazione ufficiale (quella composta da Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker) da Neighborhoods del 2011.

Ora a quasi un anno di distanza il trio torna con otto nuove canzoni che andranno così a formare One More Time… Part-2. L’uscita è prevista per il prossimo 6 settembre mentre il primo singolo estratto, All in My Head, arriverà questo venerdì 23 agosto.

La deluxe verrà pubblicata anche in versione doppio LP colorato. Sotto, la tracklist aggiornata.

One More Time…

1. “Anthem Part 3”

2. “Dance With Me”

3. “Fell in Love”

4. “Terrified”

5. “One More Time”

6. “More Than You Know”

7. “Turn This Off!”

8. “When We Were Young”

9. “Edging”

10. “You Dont Know What You’ve Got”

11. “Blink Wave”

12. “Bad News”

13. “Hurt (Interlude)”

14. “Turpentine”

15. “Fuck Face”

16. “Other Side”

17. “Childhood”

18. “Cut Me Off” (Deluxe)

19. “See You” (Deluxe)

One More Time… Part-2

20. “No Fun”

21. “All in My Head”

22. “Can’t Go Back”

23. “Every Other Weekend”

24. “Everyone Everywhere”

25. “If You Never Left”

26. “One Night Stand”

27. “Take Me In”