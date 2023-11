È nato il figlio di Kourtney Kardashian e Travis Barker. Alcuni giorni dopo che il batterista dei Blink-182 e i Kardashian sono stati avvistati nelle vicinanze dell’ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles, People ha annunciato che Kourtney ha partorito.

La sua gravidanza però non è stata priva di complicazioni. All’inizio di settembre Barker era dovuto tornare negli Stati Uniti per “una questione familiare urgente”, costringendo i Blink-182 a posticipare diversi spettacoli del loro tour europeo. Al momento non sono stati condivisi dettagli medici, anche se, prima della notizia, Barker aveva condiviso nelle sue Instagram stories alcune foto di una sala di preghiera dedicata.

Pochi giorni dopo, Kardashian ha rivelato su Instagram di essersi sottoposta a un “intervento chirurgico urgente al feto” per salvare la vita del bambino. “Avendo avuto tre gravidanze davvero facili in passato, non ero preparata alla paura di un intervento chirurgico urgente sul feto”, scrisse all’epoca. “Non credo che nessuno che non abbia vissuto una situazione simile possa comprendere quella sensazione spaventosa. Ho una comprensione e un rispetto completamente nuovi per le mamme che hanno dovuto lottare per i loro bambini durante la gravidanza”.

Kardashian aveva rivelato la gravidanza all’inizio dell’estate, dando la notizia al pubblico durante un concerto dei Blink-182 a Los Angeles a giugno: Kourtney è apparsa tra la folla reggendo un cartello con la scritta “Travis, sono incinta!” (in omaggio a una famosa sequenza nel video di All the Small Things quando una fan mostra esattamente lo stesso cartello). Le telecamere dell’arena hanno proiettato il momento sui grandi schermi, provocando una pausa celebrativa durante il concerto mentre Barker lasciava il palco per condividere il momento con la moglie.

Il bambino, secondo quanto riferito, si chiamerebbe Rocky ed è il primo figlio della coppia, anche se entrambi ne hanno altri da relazioni precedenti. Barker ha avuto due figli con la ex moglie Shanna Moakler, Alabama e Landon, ed è molto legato alla sua ex figliastra, Atiana De La Hoya. Kardashian ha tre figli con il suo ex compagno Scott Disick: Mason, Penelope e Reign.

Pare che la relazione tra Barker e Kardashian sia iniziata alla fine del 2020, con la conferma arrivata nel gennaio 2021. La coppia si è fidanzata nell’ottobre di quell’anno e si è sposata ufficiosamente nell’aprile 2022. Circa un mese dopo si è tenuta la cerimonia ufficiale e poi il matrimonio italiano.

Da Rolling Stone US