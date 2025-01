Dopo gli incendi a Los Angeles, negli Stati Uniti stanno ascoltando questo vecchio disco

C’è un disco che gli americani stanno ascoltando per via degli incendi a Los Angeles. È Heartstrings che Leighton Meester ha pubblicato nel 2014. Non lo si trova attualmente sulle piattaforme di streaming Spotify e Apple Music. Lo si può invece comprare su iTunes, dov’è rientrato nella classifica degli album più scaricati, piazzandosi davanti a Short ’n Sweet di Sabrina Carpenter e F-1 Trillion di Post Malone.

Dopo l’album di una decina d’anni fa, la cantante, modella e attrice (è la Blair Waldorf di Gossip Girl), nonché moglie di Adam Brody (tra le altre cose, il rabbino della serie Netflix Nobody Wants This), è stata in tour, ma non ha pubblicato altri dischi. Oltre a Heartstrings, che è attualmente al numero 18 della classifica di iTunes, anche il pezzo del 2010 Your Love’s a Drug ha avuto un picco di download.

Il motivo? La scorsa settimana la casa di Meester e Brody a Pacific Palisades è stata distrutta dalle fiamme. Un po’ come successo con Superficial di Heidi Montag, la gente ha ricominciato a scaricare e ascoltarne la musica in segno di solidarietà.

«Internet può fare anche per i bop di Leighton Meester quel che ha fatto per la musica sottovalutata di dieci e passa anni fa di Heidi Montag?», ha scritto il podcaster Gibson Johns. «La sua casa è stata distrutta dalle fiamme, la sua musica merita un momento di gloria».

Leighton Meester - Heartstrings [Audio Stream]

Anche Flavor Flav dei Public Enemy ha promosso la riscoperta di Meester. Dopo aver spinto l’ascolto di I’ll Do It di Montag, ha cominciato a proporre di ascoltare «my girl Leighton Meester» per «aiutare la sua famiglia a riprendersi dall’incendio». Il suo consiglio: «Ascolta Somebody to Love di Leighton Meester e usa la canzone nei tuoi TikTok».

Somebody to Love, col feat di Robin Thicke, è un pezzo pubblicato da Meester ai tempi dell’esordio del 2009, prima di Heartstrings, quand’era orientata al pop più che al folk-pop. L’ultimo post di Instagram della cantante e attrice è relativa alla partecipazione col marito, col quale ha due figli, ai Golden Globes.