Damiano David: nuova musica in arrivo?

Un breve video e una parola, forse un titolo: Everywhere. È questo quello che ha condiviso Damiano David dei Måneskin

sul suo profilo Instagram. Dopo Victoria, potrebbe essere lui il prossimo a debuttare da solo. Non è un mistero che i membri della band volessero prendersi del tempo per fare anche altre cose. Ospite del The Allison Hagendorf Show, aveva dichiarato, a proposito di una carriere da solo: «Perché no? Potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva. L’unica cosa che conta è restare in accordo con la band, perché è ciò che mi ha dato tutto quello che ho».

Non resta che aspettare il 27 settembre.