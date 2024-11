Chi vuol leggere le ultime barzellette di Bruce Springsteen?

Ieri sera Bruce Springsteen ha partecipato a Stand Up for Heroes, evento annuale di beneficienza in cui musica e comicità di mescolano. Scopo: raccogliere fondi a favori della Bob Woodruff Foundation che si occupa di veterani di guerra feriti e delle loro famiglie.

Alla David Geffen Hall di New York, Springsteen ha cantato The Power of Prayer, Land of Hope and Dreams, Dancing in the Dark e Long Walk Home, che ha introdotto come «una piccola preghiera per il nostro Paese» (vedi i video sotto). Come da tradizione dell’evento, ha anche raccontato qualche barzelletta e un paio di freddure. Eccole. La prima potrebbe arrivare non subito.

«Un ragazzo e la sua ragazza vanno dal dottore. “Congratulazioni, è incinta”, annuncia il medico. Il ragazzo ci torna da solo: “Dottore, non è possibile. Quando si tratta di praticare sesso sicuro sono scrupolosissimo. Uso sempre le protezioni e non ho mai visto un buco o una perdita”. Il medico: “Figliolo, lascia che ti racconti una storia. Un cacciatore porta con sé il fucile tutte le volte che va a caccia. Un bel giorno si sveglia e decide di portare con sé un ombrello al posto del fucile. Proprio quel giorno, un leone esce da un cespuglio e gli si para dinnanzi. Lui solleva d’istinto l’ombrello e… bang! Il leone cade morto ammazzato”. Il ragazzo replica: “Dottore, è impossibile, qualcun altro deve aver fatto centro”».

Long Walk Home- Bruce Springsteen- Stand Up For Heroes- 11-11-24

«Incendio alla hamburgeria. Il business è bello che fritto».

Dancing In The Dark- Bruce Springsteen- Stand Up For Heroes- 11-11-24

«Una moglie vuole organizzare una cosa carina per il compleanno del marito. Decide di portarlo in un strip club. All’ingresso un tizio gli chiede come va. La moglie: “Tesoro, come fa a sapere il tuo nome?”. “Sai, è nella mia squadra di bowling, giochiamo assieme tutti i martedì”. Entrano, si siedono, la cameriera s’avvicina e gli mette davanti una Budweiser: “Il solito, Dave?”. La moglie: “Tesoro, come fa quella donna a conoscere tuo nome e a sapere cosa bevi?”. “È nella squadra femminile di bowling, le piste dove giochiamo sono vicine”. Arrivano finalmente le spogliarelliste. Una di loro s’avvicina alla coppia: “Dave, vuoi il solito ballo al tavolo?”. Quando è troppo è troppo. La moglie ne ha abbastanza, esce di corsa e prende un taxi. Dave si scapicolla per raggiungerla e riesce a salire sul taxi. Lei gli scarica addosso offese a raffica. Il tassista si gira e fa: “Dave, che gran puttana hai rimorchiato stasera”».

Bruce Springsteen. Land of Hope and Dreams. Stand Up For Heroes. 11/11/24

«Un tizio va in biblioteca. “Dove tenete i libri sulla paranoia?”, chiede alla bibliotecaria. E lei: “Shhh, sono dietro di te”».