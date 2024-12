‘Avicii – I’m Tim’, guarda la clip con filmati inediti dal doc Netflix

Nuovi filmati inediti di Avicii sono stati rilasciati per l’uscita del documentario Netflix Avicii –I’m Tim, disponibile da oggi sulla piattaforma. Il film racconta la vita di Avicii – vero nome Tim Bergling – prima della sua morte nel 2018 all’età di 28 anni. Il DJ e produttore svedese è diventato un nome familiare dell’EDM negli anni 2010 e il documentario è stato prodotto con l’appoggio dei suoi genitori.

“Quando ho deciso che sarebbe stato lui a narrare questa storia, ho pensato che forse era il modo in cui avrei potuto stargli vicino”, ha detto a Billboard il regista del film Henrik Burman. “Forse è così che posso incontrarlo di nuovo”.

“C’erano momenti in queste interviste in cui diceva: ‘Questo mi descrive davvero come persona, quindi se mai venisse realizzato un documentario su di me, dovresti usarlo per raccontare la storia’, dice Burman dei momenti che ha scoperto in mezzo a filmati d’archivio. “Diceva cose del tipo: ‘Se c’è un documentario, dobbiamo parlare di alcol; dobbiamo parlare delle cose brutte della mia vita.” Ho cercato indizi come questo: ho ascoltato Tim per ore e ore cercando di capirlo e di mettere insieme il puzzle su chi fosse come persona e chi era Avicii come straordinario artista”.

Per la sua uscita oggi (31 dicembre), Netflix ha pubblicato una clip del documentario con filmati inediti del produttore che lavora in studio.

Avicii – I’m Tim | Official Clip | Netflix

All’inizio di quest’anno, la sua famiglia ha pubblicato il libro illustrato Avicii: The Life and Music of Tim Bergling, con fotografie di tutta la carriera del musicista.

Sulla morte di Bergling, il padre Klas ha detto alla BBC: “Mi manca ogni minuto. Ovviamente ci parlotutti i giorni. Ma, l’ho ammesso, a volte mi arrabbio con lui. Perché l’hai fatto? Perché ci hai lasciato?”.

Nei giorni successivi alla sua scomparsa, la sua famiglia ha rilasciato una dichiarazione che sembrava confermare che si era tolto la vita.

“Il nostro amato Tim era una persona che cercava incessantemente qualcosa, una fragile anima artistica alla ricerca di risposte a domande esistenziali”, hanno scritto. “Un perfezionista di grande successo che ha viaggiato e lavorato duramente a un ritmo che lo ha portato a uno stress estremo. Quando ha smesso di andare in tournée, voleva trovare un equilibrio nella vita per essere felice e poter fare ciò che amava di più: la musica”.

“Ha davvero lottato con pensieri sulla vita e sul suo significato, sulla felicità. Non poteva più andare avanti. Voleva trovare la pace. Tim non era fatto per la macchina imprenditoriale in cui si trovava; era un ragazzo sensibile che amava i suoi fan ma evitava i riflettori. Tim, sarai per sempre amato e mancherai. La persona che eri e la tua musica manterranno vivo il tuo ricordo”.

È noto che aveva lavorato su nuova musica nelle settimane prima della sua morte, comprese le sessioni con il cantautore/produttore Joe Janiak a Los Angeles.

A febbraio è stato pubblicato un nuovo remix di Avicii, intitolato Beautiful Drug. La canzone è stata originariamente scritta e pubblicata dalla Zac Brown Band, con il mix di Avicii rimasto “in un caveau” per nove anni.