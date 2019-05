Chris Martin e gli Imagine Dragons nell’album postumo di Avicii

È stata pubblicata la lista dei brani che si troveranno nell’album postumo del DJ/produttore Avicii, Tim. Tra le 12 canzoni, c’è anche il recente singolo SOS, con la partecipazione di Aloe Blacc, che ha anche cantato e scritto la megahit del 2013 di Tim Bergling, Wake Me Up.

L’album vedrà la partecipazione anche un cantante che aveva già collaborato con Avicii, Chris Martin. Martin aveva lavorato con Avicii per A Sky Full of Stars dei Coldplay. Nel disco, c’è anche Dan Reynolds degli Imagine Dragons che canta su Heart Upon My Sleeve.

La canzone Freak ha come protagonisti due nomi storici come Tom Petty e Jeff Lynne. Il brano utilizza anche Stay With Me di Sam Smith, che a sua volta cita I Won’t Back Down di Petty.

Tim uscirò il 6 giugno via Universal. I proventi delle vendite dell’album andranno a beneficio della Tim Bergling Foundation.

La tracklist del disco:

1. Peace of Mind featuring Vargas & Lagola

2. Heaven

3. SOS featuring Aloe Blacc

4. Tough Love featuring Agnes, Vargas & Lagola

5. Bad Reputation featuring Joe Janiak

6. Ain’t a Thing featuring Bonn

7. Hold the Line featuring Arizona

8. Freak featuring Bonn

9. Excuse Me Mr Sir featuring Vargas & Lagola

10. Heart Upon My Sleeve featuring Imagine Dragons

11. Never Leave Me featuring Joe Janiak

12. Fades Away featuring Noonie Bao