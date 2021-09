Google cambia faccia per ricordare Avicii

Google ricorda Avicii che oggi avrebbe compiuto 32 anni con un doodle che appare in una cinquantina di Paesi, Italia compresa. Creato da Alyssa Winans, il doodle è accompagnato da un breve video animato sille note di Wake Me Up.

L’omaggio a Tim Bergling, vero nome del produttore che si è suicidato il 20 aprile 2018 nell’Oman a soli 28 anni d’età (qui l’intervista a David Guetta) cade durante la settimana della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, che cade il 10 settembre. Nel 2019 la sua famiglia ha creato la Tim Bergling Foundation al fine di raccoglie fondi e sensibilizzare circa gli squilibri psichici e la prevenzione dei suicidi.

Il 16 novembre verrà pubblicata negli Stati Uniti la biografia approvata dalla famiglia Tim: The Official Biography of Avicii. L’autore è lo svedese Måns Mosesson. Nel corso del 2021 dovrebbe aprire anche un museo dedicato al musicista a Stoccolma. L’Avicii Experience ospiterà cimeli, video e foto, oltre a offrire la possibilità di ascoltare musica inedita.